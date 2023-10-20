Mescid-i Aksa'da İsrail Güçleri Müslümanlara Müdahale Etti

İsrail'in sıkı denetimi altında cuma namazını kılmak isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa çevresinde gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi.

Mescid-i Aksa'da Müslümanlar İsrail'in sıkı denetimi altında cuma namazını kıldı. İsrail güçleri, içeriye alınmayan Mescid-i Aksa çevresindeki Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

İsrail'in sivillere yönelik saldırıları devam ederken cuma namazını kılmak isteyen Müslümanlar ve İsrail polisi arasında yine tansiyon yükseldi. Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail güçlerinin sıkı kontrollerinden geçerek girdi. En az 3 noktada güvenlik taramasından geçen Müslümanlardan belli yaş üstünde olanların ibadet etmesine izin verildi.

Mescid-i Aksa'ya girişleri engellen Müslümanlar ise İsrail güçlerine tepki gösterdi. İsrail polisi ve askerleri, Mescid-i Aksa girişlerindeki ve çevresindeki Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İsrail güçlerinin bazı Filistinlileri ise darp ettiği görüldü.

İsrail polisi, geçtiğimiz hafta da Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmişti. - KUDÜS