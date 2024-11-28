Manchester City'nin eski futbolcusu komşuda cumhurbaşkanı adayı oldu

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Yaklaşan Gürcistan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, iktidar partisi Gürcü Hayali Partisi, eski Manchester City futbolcusu Mikheil Kavelaşvili'yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Kavelaşvili, 'kutuplaşmanın önüne geçmek' ve 'ülke çıkarlarını korumak' mottolarıyla 14 Aralık'taki seçimlerde yarışacak.

Gürcistan'da yaklaşan seçimler öncesi iktidar partisi Gürcü Hayali Partisi, eskiden İngiliz ekip Manchester City'de de forma giymiş Mikheil Kavelaşvili'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

14 Aralık'ta yapılacak seçimlerde Kalevaşvili toplumdaki 'kutuplaşmanın önüne geçmek' ve 'ülke çıkarlarını korumak' mottolarıyla cumhurbaşkanlık yarışında olacağını ifade etti.

SEÇİM 14 ARALIK'TA

Parlamentonun dün açıkladığı karara göre seçimin 14 Aralık'ta yapılacağını hatırlatan İvanişvili, cumhurbaşkanın ülke tarihinde ilk kez 300 kişiden oluşan seçim kurulunca belirleneceğini ifade etti. Seçim kurulunda parlamentodan 150 milletvekilin de yer alacağını kaydeden İvanişvili, parlamentoda çoğunluğa sahip oldukları için seçimde iktidar partisinin desteklediği adayın kazanacağını savundu.

FUTBOLCU OLARAK KARİYERİNE BAŞLADI

Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde 22 Temmuz 1971'da doğan Kavelaşvili, 1989'da Tiflis Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitime başladı. 1990'da futbolcu olarak spor kariyerine başlayan Kavelaşvili, 2006'ya kadar Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya'daki futbol kulüplerinde oynadı. Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisi'nden milletvekilli olarak parlamentoya girdi. 2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisi'nden ayrılarak diğer milletvekillileriyle birlikte Halkın İktidarı Partisi'ni kurmuştu.

317 MAÇA ÇIKTI

Kavelashvili, 1997-1999 yıllarında Machester City forması giydi. Santrfor olarak görev yapan Kavelashvili, kariyerinde 317 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 93 gol-8 asistlik performans gösterdi.

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