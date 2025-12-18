Maduro: Venezuela hiçbir zaman, hiç kimsenin kolonisi olmayacak

Haberler

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine yönelik müdahale amaçlı girişimlerini reddederek, 'Venezuela hiçbir zaman kolonisi olmayacak' dedi. Maduro, egemenliklerini koruyacaklarını ve petrol ticaretini sürdüreceklerini belirtti.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini koloniye dönüştürecek kukla bir hükümeti dayatmak için rejim değişikliği hedeflendiğini belirterek, "Bu asla gerçekleşmeyecek, Venezuela hiçbir zaman, hiç kimsenin kolonisi olmayacak" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Miraflores Başkanlık Sarayı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerikan toplumunun büyük bir kesiminin Venezuela'ya yapılacak muhtemel bir müdahaleyi desteklemediğini söyleyen Maduro, "Kendi ülkemizin topraklarındayız, kendi yasalarımız ve haklarımız var. Bu bereketli toprakları ve çocuklarımızın geleceğini güvence altına almaya çalışıyoruz. Savaşa hayır dedik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırımlı petrol tankerlerinin bloke edilmesine yönelik emrine Maduro, "Bu, savaş yanlısı ve sömürgeci bir girişimdir. Bunu defalarca dile getirdik, gerçek niyet ortaya çıkmıştır. Egemenliği teslim edecek ve Venezuela'yı bir koloniye dönüştürecek kukla bir hükümeti dayatmak için bir rejim değişikliği hedeflenmektedir. Bu asla gerçekleşmeyecek ve Venezuela hiçbir zaman, hiç kimsenin kolonisi olmayacak" diye konuştu.

ABD'nin geçmişte operasyon düzenlediği Vietnam, Afganistan, Irak ve Libya örneklerini anımsatan Maduro, "Bu savaşlar gençlerin hayallerini yıktı. Bugün ise Güney Amerika ve Karayipler'de olası bir savaşa karşı, tüm Latin Amerika ve Karayip halkları buna karşı çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Trump'ın, petrol haklarını ve sahip oldukları her şeyi ellerinden aldıklarını, artık buna müsaade etmeyeceklerini ve söz konusu varlıkları geri istediklerini kaydettiği açıklamasına yanıt veren Maduro, "ABD yönetimi, sözde kendilerine ait olan petrolün çalındığını öne sürüyor, Venezuela petrolünün, ülkenin tüm maden kaynaklarının ve altının kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Hatta daha önce benzeri görülmemiş şekilde, Venezuela topraklarının da onlara ait olduğunu ve derhal geri verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu zenginliklerin yegane ve meşru sahibi, yüzyıllar boyunca Venezuela'nın egemen halkıdır. Tüm bu zenginliklerin mutlak sahibi odur" ifadelerini kullandı.

Trump cephesinden gelen her türlü tehdide karşın petrol ticaretini sürdüreceklerinin altını çizen Maduro, "Korsanların zamanı değildir. Venezuela tüm ürünlerinin ticaretini sürdürmeye devam edecektir. Halkına ait olan petrolümüzün ve doğal zenginliklerimizin ticareti sürecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
