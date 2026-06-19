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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 912'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 912'ye yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 873 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda sivil, sağlık çalışanı ve ambulans hedef alındı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 912'ye, yaralı sayısının ise 11 bin 873'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 912'ye, yaralı sayısının ise 11 bin 873'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 18 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 366'sı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 172 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 133 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 402'sinin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 173 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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