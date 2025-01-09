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BBC

Los Angeles'ta Büyük Yangın: 5 Ölü, On Binlerce Ev Tehdit Altında

Los Angeles'ta Büyük Yangın: 5 Ölü, On Binlerce Ev Tehdit Altında
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California'da Los Angeles kentinde meydana gelen büyük yangın, en az beş kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce evin tehdit altında kalmasına neden oldu. Yangın, çok sayıda aileyi evsiz bıraktı ve bölgede büyük yıkımlara yol açtı.

ABD'nin en varlıklı eyaletletlerinden California'daki Los Angeles kenti alevlere teslim oldu. Fırtınayla kontrolden çıkan yangın on binlerce evi tehdit ediyor.

En az beş kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısının da yüksek olduğu aktarılıyor.

Binden fazla ev ya tamamen yandı ya da büyük hasar gördü. Tarihi yangının yarattığı yıkımın genişliği, birkaç gün içinde netleşecek.

BBC'ye ve haber ajanslarına konuşan tanıkların anlatımı ile yerleşim yerlerinde neler yaşandığını aktarıyoruz.

Los Angeles'ta yaşayan Miriam Feygenson BBC'ye verdiği demeçte, "Uyuşmuşluk, keder ve şaşkınlık içindeyim. Evim gitti. Telefondan izlediğimiz güvenlik kameralarımızda cehennemi gördük.

"Evimde dijital ortamda bulunmayan şeyler vardı. Örneğin ultrason fotoğrafları, gelinliğim ve küçük kızımın güzel elbiseleri. Sürekli onları düşünüyorum. Böyle şeylere karşı duygusal bir bağım var. Yaşadığım evimle çok gurur duyuyordum ve şimdi o gitti" dedi.

Yangından etkilenen varlıklı Palisades semti sakinlerinden David Latta yaşadıklarını, "Dışarı çıkıp yukarıdaki tepede çok büyük bir siyah duman sütunu görene kadar komşumun beni neden uyardığını bile anlamadım. Sonra, 'Buradan kaçmalıyız' dedim kendi kendime" diye anlatıyor.

Bölge sakini Mark Simington, "Sigortanın ödeme yapıp yapmayacağı konusunda çok fazla endişe ve kaygı var. Motosikletimi daha yeni baştan yapmıştım, garajda yanmış bir şekilde duruyor. Çok üzgünüm.

"Dün gece tüm aile fotoğraflarımızı ve birkaç değerli tabloyu çıkarabildik. Kaybettiğimiz tüm eşyaların yerini başka şeyler doldurabilir. Önemli olan sevdiklerimiz.... Bir aileye sahip olmak en önemli şey" diyor.

47 yıldır bölgede yaşadığını söyleyen Jadi Mccurdy, "Dağın alevler içinde kalışını izliyorduk, közler buraya doğru uçuşuyordu. Buradaki evler tutuşmaya başlayana kadar pek fazla değildi.

"Sonra bulunduğumuz yer alev almaya başladı. 47 yıldır buradayım, bu blokta büyüdüm, diğer Altadena yangınlarını gördüm ve buna hiç benzemiyordu. Hiçbiri buna benzemiyordu" diyor.

Sanah Chung, "Hükümetler orman yangınları konusunda daha önceden önlem alıyor olmalıydı. Yangın muslukları boş. İtfaiyeciler ellerinden gelen her şeyi yapıyor, ancak öncesinde daha önleyici bir şeyler yapmamız gerekiyor.

"Bu maddi kayıpla ilgili değil, yaşamdaki her şeyle ilgili. Kendinin ve ailenin tüm eşyaları, her hatıra önemliydi. Bunların hepsini kaybetmiş olmayı kabul etmek zor. Çok üzgünüm. Evlerini kaybeden beş arkadaşım var" ifadelerini kullanıyor.

BBC
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