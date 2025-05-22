Kuzey Kore'de Yeni Savaş Gemisi Töreni Kaza ile Sonuçlandı

Kuzey Kore'de Yeni Savaş Gemisi Töreni Kaza ile Sonuçlandı
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Kuzey Kore'nin Chongjin Limanı'nda yeni bir muhribin suya indirilmesi sırasında meydana gelen kazada gemi kızaktan düşerek karaya oturdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, olayı 'ciddi bir kaza' ve 'suç eylemi' olarak değerlendirdi.

KUZEY Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü bildirildi.

Kuzey Kore'nin doğusundaki Chongjin Limanı'nda yeni bir muhribin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldiği açıklandı. 500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, 'ciddi bir kaza' ve 'suç eylemi' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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