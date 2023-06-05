Kuveyt'te sıcak hava nedeniyle açık havada çalışma süresi kısıtlanıyor

Kuveyt İşgücü Kamu Otoritesi, aşırı sıcaklardan korunmak için açık havada çalışma süresini kısıtlıyor. 1 Haziran'dan itibaren sabah 11.00'den öğleden sonra 4.00'e kadar işçi çalıştırma yasağı uygulanacak. Yasak 31 Ağustos'a kadar sürecek ve özel personel tarafından denetlenecek.