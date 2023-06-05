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Kuveyt'te sıcak hava nedeniyle açık havada çalışma süresi kısıtlanıyor

Kuveyt'te sıcak hava nedeniyle açık havada çalışma süresi kısıtlanıyor

Dünya Haberleri

Kuveyt İşgücü Kamu Otoritesi, aşırı sıcaklardan korunmak için açık havada çalışma süresini kısıtlıyor. 1 Haziran'dan itibaren sabah 11.00'den öğleden sonra 4.00'e kadar işçi çalıştırma yasağı uygulanacak. Yasak 31 Ağustos'a kadar sürecek ve özel personel tarafından denetlenecek.

Kuveyt yönetimi, sıcak hava nedeniyle açık havada çalışma süresini kısıtlıyor.

Kuveyt İşgücü Kamu Otoritesi, 1 Haziran'dan itibaren açık alanlarda sabah 11.00'den öğleden sonra 4.00'e kadar işçi çalıştırma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Yasakla, işçilerin yaz aylarında aşırı sıcaktan korunması amaçlanıyor.

Yasağı denetlemek ve ihlal edenlere karşı yasal önlemler almak için özel personel görev yapacak.

Uygulama 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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