Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz

Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni müzakerelerin yapılmasının beklendiğini belirtti. Peskov, ABD Başkanı Trump'ın sürece ilgisinin devam ettiğini söyledi ve müzakerelerin engellerinin Ukrayna tarafında olduğunu vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'a karşı yürütülen savaş nedeniyle Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilgisini kaybettiği' haberleriyle ilgili, "Trump'ın son günlerdeki açıklamaları tam tersini gösteriyor. Trump, bu sürece ilgisini kaybetmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e anlaşma yapmayı şiddetle tavsiye ediyor. Bu açıklamalardan, müzakere sürecindeki en büyük engelin Ukrayna tarafı olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni tur müzakerelerin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini vurgulayan Peksov, "Müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz. Şu anda Amerikalı müzakerecilerin öncelikleri farklı. Onların başka alanlarda işleri var" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, petrol fiyatlarına da değinerek, "Petrol fiyatlarındaki artış ve Rus petrolüne yönelik Amerikan yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması, Rusya bütçesine gelen gelirleri artıracaktır. Rus petrol şirketleri mevcut fiyat konjonktürüne göre hareket ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
