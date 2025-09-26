Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Trump'a Yanıt: "Türkiye Egemen Bir Ülke, Kendi Kararlarını Alabilir"

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın " Türkiye'nin Rusya ile gaz ticaretini keseceği yönünde izlenim aldığına" ilişkin sözlerine Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan yanıt verdi. Peskov, "Türkiye özgür bir ülke, kendi kararlarını kendi verebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin doğalgaz ticareti için ABD ile işbirliği yapmasını tercih edeceğini ve Türkiye'nin Rusya ile olan gaz ticareti anlaşmalarını askıya alabileceği izlenimi aldığını" ifade etmişti.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Dmitry Peskov, Trump'ın açıklamalarını, "Türkiye özgür bir ülke, kendi kararlarını kendi verebilir. Türkiye makamları, ülkeleri egemen bir devlet olduğu için Rus petrolü alımı da dahil olmak üzere Rusya ile işbirliğinin kapsamına bağımsız olarak karar verebilecek durumdadır" diye değerlendirdi.

"Ticari işbirliğimiz sürüyor, TürkAkım tam kapasite ile çalışıyor"

"TürkAkım tam kapasiteyle çalışıyor" diyen Peskov, "Mavi Akım da tam kapasiteyle çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye, bizimle hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar verecek olan egemen bir devlet. Eğer bazı ürünlerin ticareti Türkler tarafından faydalı görülüyor ise, Türkiye bunu (ticareti) yapmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.