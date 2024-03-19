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Kral Charles, ölüm iddialarını ardından ilk kez görüntülendi

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Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı Charles, Rus medyasının ölüm iddialarının hemen ardından görüntülendi. Kraliyet limuzininde görülen 75 yaşındaki Charles'ın hayatta olduğu, servis edilen fotoğraflarla doğrulanmış oldu.

5 Şubat'ta kanser teşhisini açıklayan Kral Charles, Rus medyasının öldüğünü iddia etmesinden saatler sonra Windsor Kalesi'nden ayrılıp Londra'daki Clarence House'a giderken görüntülendi. Kral Charles'ın, takım elbise giymiş bir halde, polis eskortunun bulunduğu aracının içinde olduğu anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

SAHTE ÖLÜM HABERLERİ KISA SÜREDE YAYILDI

Bir dizi Rus haber sitesi ve bunlarla bağlantılı sosyal medya hesapları, Kral'ın kanser komplikasyonları sonucu öldüğünü bildirdi. Buckingham Sarayı'ndan Charles'ın 'beklenmedik ölümünü' bildiren sahte açıklama sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği, Rus medyasının öldüğünü iddia etmesi üzerine Kral III. Charles'ın hala hayatta olduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kanser tedavisine devam eden 75 yaşındaki Charles, başkente varmadan önce Berkshire'daki evinden ayrılırken kraliyet limuzininin arka koltuğunda otururken görüntülendi.

Kral Charles, ölüm iddialarını ardından ilk kez görüntülendi

KRAL BAŞKENT LONDRA'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Kanser teşhisi konulduktan sonra kamu görevlerinden çekilen Charles, Londra'da kanser tedavisi görüyor ve 5 Şubat'ta teşhisini açıkladıktan sonra Sandringham'da dinleniyor. Halen görevine bağlı olan Kral, her gün devlet işleri ile ilgileniyor ve mümkün oldukça Başbakan Rishi Sunak ile toplantılara katılıyor.

ARACIN PENCERESİNDEN DIŞARIYI SEYRETTİ

Windsor Kalesi'nden çıkarken fotoğrafları çekilen Charles, limuzinin penceresinden dışarı baktı. Limuzini seyreden bir polis eskortu ve onu yakından takip eden bir başka araç olduğu görüldü. Sağlık sorunlarına rağmen Charles'ın güçlü bir görünüm sergilediği ve takım elbise giymeye devam ettiği görüldü.

Kral Charles, ölüm iddialarını ardından ilk kez görüntülendi

RESMİ KUTLAMALARA KATILMAKTA KARARLI

Hükümdarın 15 Haziran'da Trooping the Color'daki resmi doğum günü kutlamalarına katılmaya kararlı olduğu söyleniyor. Yardımcıların, sağlığı izin verirse Charles'ın askeri törene katılmasına yardımcı olmak için ince ayarlar yapmayı düşündüğü bildirildi. Hükümdar genellikle at sırtındaki birlikleri teftiş etmek için Buckingham Sarayı'ndan At Muhafızları Geçit Törenine gider. Ancak Charles, bunun yerine bir at arabasıyla geçit törenine götürülebilir ve onu bir podyumdan izleyebilir.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Kral Charles Moskova Londra 3.Sayfa Yaşam Politika Dünya Haberler

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