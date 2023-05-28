Kosova Türk Adalet Partisi Genel Başkanı Arif Bütüç hayatını kaybetti

Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) Genel Başkanı ve Mamuşa'nın eski Başkanı Arif Bütüç, kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Bütüç, Kosova Türkleri için önemli bir siyasi figürdü ve Mamuşa Belediyesinin kurulmasında önemli rol oynadı.

Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) Genel Başkanı ve ülkedeki tek Türk belediyesi Mamuşa'nın eski Başkanı Arif Bütüç, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Bütüç'ün vefatını sosyal medya hesabından "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden; uzun yıllar Mamuşa Belediye Başkanlığı yapmış, Mamuşa Belediyesinde başkan yardımcılığı yaptığım dönemlerde beraber çalıştığımız, Mamuşa'mıza uzun yıllar hizmet eden büyüğümüz, belediyemizin kurucu ve eski Başkanı Arif Bütüç'e Allah'tan rahmet, ailesine ve geride kalanlara başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Bütüç, Kosova Türklerinin en önemli siyasi figürlerinden biri olarak, Mamuşa Belediyesinin kurulma süreci ve sonrasında, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınmasında önemli çalışmalara imza atmıştı.

Gençlik yıllarında gazetecilikle uğraşan Bütüç, yaşamı boyunca edebiyat alanında çalışmalar yaptı.

Bütüç, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mamuşa'da defnedilecek.