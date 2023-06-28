Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki mülteci kamplarında yaşayan kadınlara yönelik cinsel saldırılar devam ediyor. Kampta yaşayan kadınlar, silahlı kişilerin kendilerine kötü davrandıklarını ve cinsel saldırıda bulunduklarını dile getirirken, birçok kadının ise silahlı saldırganların misilleme yapacağı korkusuyla basın ile konuşmaktan çekindiği görüldü.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki mülteci kamplarında cinsel saldırılar sürüyor

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki mülteci kamplarında yaşayan kadınlara yönelik cinsel saldırılar devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki mülteci kamplarında artan güvenlik sorunu nedeniyle kadınlara yönelik cinsel saldırılar devam ediyor. Kampta yaşayan kadınlar, silahlı kişilerin kendilerine kötü davrandıklarını ve cinsel saldırıda bulunduklarını dile getirirken, birçok kadının ise silahlı saldırganların misilleme yapacağı korkusuyla basın ile konuşmaktan çekindiği görüldü.

Kampta zor koşullar altında hayatını devam ettirmeye çalışan Niyibizi Gafumberi, yakacak odun almaya gittiği sırada silahlı kişiler tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Saldırganların göğsüne silah dayadığını ve ardından kendisini bıçakladıklarını aktaran Gafumberi, "Çocuğum açlıktan öldü. Bugün gidip odun ve yiyecek alacak gücüm yok" dedi.

Ayağında problem olduğunu dile getiren Gafumberi, "Evim, M23'ün işgal ettiği Kibumba'da. Eve gidemem çünkü her şeyi aldılar. Hastayım, sadece 20 dolarım ve kıyafetlerim kaldı" dedi.

"Kurbanlar, damgalanma, korku, misilleme, toplum ve aile tarafından reddedilme korkusuyla ihbarda bulunmuyor"

Çatışmalardaki cinsel şiddeti soruşturmakla görevli Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten yaptığı açıklamada, bölge valisi ile mülteci kamplarındaki cinsel saldırı vakalarını görüştüğünü ifade ederek, Goma'da cinsel şiddet mağduru yerinden edilmiş kadın ve kızlarla bir araya geldiğini belirtti. Patten, "Bu nedenle, endişelerimi ve devletin sorumluluklarını ve özellikle de yerinden edilenlerin güvence altına alınmasının önemini valiye ilettim. Halihazırda yürürlükte olan önlemleri ve karşılaştığı zorlukları benimle paylaşarak bana güvence verdi" dedi.

Cinsel saldırı vakalarını sona erdirmek için hem eyalet hükümeti hem de merkezi hükümetle iş birliği içinde birlikte çalışacaklarını aktaran Patten, "Yapılacak çok iş var. Kampı güvence altına almak ama aynı zamanda cinsel şiddet mağdurlarına acil ve yeterli yardımı sağlamak" dedi.

Geçtiğimiz yıl 701 cinsel şiddet vakasını belgelediklerini ifade eden Patten, cinsel saldırı vakalarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne özel olmadığını hatırlatarak, kurbanların çoğunun damgalanma, korku, misilleme, toplum ve aile tarafından reddedilme korkusuyla ihbarda bulunmadıklarını açıkladı.

Mülteci kamplarında en az 700 cinsel saldırı vakası yaşandı

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Goma kenti yakınlarındaki mülteci kamplarında en az 700 cinsel saldırı olayı kayıtlara geçti. Yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı kamplardaki kadınların çoğunun, yiyecek veya odun almak için kamplardan ayrıldıklarında saldırıya uğradığı ifade edildi.