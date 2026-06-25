Almanya'nın Köln/Bonn Havalimanı Genel Müdürlüğünü 5 Yıl Daha Cenk Özöztürk  Yapacak

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Almanya'nın Köln/Bonn Havalimanı'nın geleceğine yön veren isimlerden Cenk Özöztürk'e güven tazelendi. Denetim Kurulu, havalimanındaki dönüşüm ve modernizasyon çalışmalarındaki rolünü dikkate alarak Nürnberg doğumlu 47 yaşındaki Özöztürk'ün görev süresini 2032 yılına kadar uzattı. Özöztürk, 2032 yılına kadar Köln/Bonn Havalimanı'nın Genel Müdür olarak görev yapacak.

Flughafen Köln/Bonn GmbH şirketin Denetim Kurulu, yaptığı toplantıda Özöztürk'ün sözleşmesini görev süresinin dolmasına bir yıl kala 5 yıl daha uzatma kararı aldı.Kararla birlikte 47 yaşındaki Cenk Özöztürk, 2032 yılına kadar Köln/Bonn Havalimanı'nın yönetim ekibinde Genel Müdür olarak görev yapmayı sürdürecek. Özöztürk, Yönetim Kurulu Başkanı Thilo Schmid ile birlikte havalimanının gelecekteki gelişim çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek.

Köln/Bonn Havalimanı GmbH Denetim Kurulu Başkanı Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Özöztürk'ün yüksek düzeyde mesleki uzmanlığı, güçlü bağlılığı ve havalimanına olan yakınlığıyla öne çıktığını belirtti. Scheurle, Özöztürk'ün günlük operasyonlara ilişkin derin bilgisi sayesinde uzun yıllardır havalimanının gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Scheurle, Özöztürk'ün özellikle "Next Chapter" programı kapsamında yolcu süreçlerinin iyileştirilmesi ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi gibi önemli projelerin yürütülmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı. Sözleşmenin planlanandan önce uzatılmasının uzun vadeli istikrar açısından önemli olduğunu belirten Scheurle, şirketin tüm çalışanlarıyla birlikte belirlenen hedeflere ulaşma kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Görev süresinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cenk Özöztürk ise Denetim Kurulu'na kendisine yeniden duyulan güven için teşekkür etti. Son yıllarda önemli değişim süreçlerini hayata geçirdiklerini belirten Özöztürk, birçok alanı modernize ettiklerini ve havalimanının geleceğine yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

Özöztürk, önlerinde halen önemli zorluklar bulunduğunu ifade ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Thilo Schmid, yönetim ekibi ve çalışanlarla birlikte Köln/Bonn Havalimanı'nın başarılı gelişimini sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

2013 yılından bu yana Köln/Bonn Havalimanı'nda görev yapan Cenk Özöztürk, çeşitli yönetim kademelerinde altyapı, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları alanlarında sorumluluk üstlendi. COO olarak havalimanı operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Özöztürk, 2024 yazından bu yana Flughafen Köln/Bonn GmbH'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: ANKA