Kırım Köprüsü Patlaması Nedeniyle Karadeniz Tahıl Anlaşması Durduruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım köprüsünde yaşanan patlama sonrası yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya topraklarını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen patlama sonrası bugün açıklamalarda bulundu. Peskov, "Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu" ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle daha da kötüleşen küresel gıda kriziyle mücadele etmek için Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşmanın askıya alınmasının köprü saldırısıyla hiçbir ilgisinin olmadığı belirtildi. Peskov, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Rusya ile ilgili kısımlarının yerine getirilmediğini ve bu nedenle yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Peskov, koşullar yerine getirildiğinde Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin geçtiğimiz Temmuz ayında arabuluculuk yaptığı Karadeniz Tahıl Anlaşması, Rusya-Ukrayna ihtilafı nedeniyle bloke edilen Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlayarak, küresel gıda krizini hafifletmeyi amaçlıyordu. - MOSKOVA