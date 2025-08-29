Kazakistan Büyükelçisi Türkiye'deki İlerlemlerden Gururlu

KAZAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, " Türkiye 'de son 20-25 yılda, şahit olduğumuz büyük ilerlemeler yaşandı. Ekonomi, kültür, siyaset gibi birçok alanda başarılar görüyoruz ve kardeş ülke olarak da bunlardan gurur duyuyoruz. Biz kardeş ülke olarak Türkiye 'nin düzenli, etkin ve kendini ispatlamış tecrübelerinden hem faydalanmak hem de Kazakistan 'da uygulamak istiyoruz" dedi.

Kazakistan'ın Türkiye'deki Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Anayasası Günü kapsamında Türkiye ile arasındaki bilgi alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla, medya kuruluşlarının temsilcileriyle Dostluk ve Kardeşlik Kahvaltısı'nda bir araya geldi.

Etkinliğe, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'un yanı sıra Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun da katıldı. Toplantıda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 'Kanun ve Düzen' ilkesine dayalı kapsamlı reformlar ele alındı. Kazakistan'da farklı alanlarda hayata geçirilen reformlar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Tokayev'in 29 Temmuz'de Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret de konuşuldu. Bu ziyaretin, üst düzey stratejik iş birliğinin bir sembolü niteliğinde olduğu ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda etkili iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği dile getirildi.

Toplantıda konuşan Sapiyev, "Türkiye'de son 20-25 yılda, şahit olduğumuz ve gurur duyduğumuz büyük ilerlemeler yaşandı. Ekonomi, kültür, siyaset gibi birçok alanda başarılar görüyoruz ve kardeş ülke olarak da bunlardan gurur duyuyoruz. Biz kardeş ülke olarak Türkiye'nin düzenli, etkin ve kendini ispatlamış tecrübelerinden hem faydalanmak istiyoruz hem de Kazakistan'da uyguluyoruz. Şu anda Kazakistan'da dört binden fazla Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türkiye'den gelen kardeşlerimizin yatırımlarının toplam hacmi 5,6 milyar dolar civarındadır. Sanırım 71 fabrika açılmış durumda. Türkiye'de sanayide ve ekonomide elde edilen tüm güzel tecrübeleri Kazakistan'da da uygulamak isteriz" dedi.

BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Sapiyev, "Türk medyasını takip ediyoruz, haberlerimiz çıkıyor. Türkiye ile kardeş ülkeyiz. Kazakistan hakkındaki doğru ve güncel bilgileri topluma aktarmak konusunda muazzam katkılarınız bulunuyor. Bu katkılarınızdan dolayı tek tek teşekkür etmek isterim. Devletimizin en mühim ve en önemli hedefi adaletli Kazakistan'ı kurmaktı. Bu artık milli bir davamız gibi görülmektedir. Bu siyaset kapsamında, petrol ve gazdan elde ettiğimiz gelirlerden 18 yaşını doldurmamış olan vatandaşlarımıza, her yıl fondan 104-105 dolar civarında para aktarılmaktadır. Bu, çok güçlü bir sosyal politikadır. Ayrıca yeni bir ideolojimiz de mevcuttur. Çeşitli fikirler olsa da tek bir milli ideolojimiz vardır. Kazakistan'da yaşayan tüm milletler eşit haklara sahiptir. Kazakistan'da 117 farklı millet yaşamaktadır. Herkes uyum ve barış içinde bir arada yaşamaktadır" diye konuştu.

AMANKUL: PROGRAMLA İŞ BİRLİĞİMİZİN GELİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ise "Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, artık kültürel ve geleneksel bir hale gelmiştir. Bugünkü programımızın amacı, her yıl Türkiye'deki önde gelen basın mensuplarıyla bir araya gelerek iki kardeş ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesini, Kazakistan'daki son gelişmeleri ve son yapılan reformları aktarmaktır. Her yıl bu programı ağustos ayının sonunda yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, Kazakistan'da 30 Ağustos'un Anayasa Günü olmasıdır. Kardeş Türkiye'de ise yarın Zafer Bayramı'dır. Bu vesileyle Kardeş Türkiye'yi Zafer Bayramı nedeniyle tebrik etmek isterim. 30 Ağustos'un Kazakistan'da Anayasa Günü ile Türkiye'de Zafer Bayramı'na denk gelmesi de ayrıca anlamlıdır. Bu kapsamda, son yıllarda Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev tarafından hayata geçirilen değişiklikler ve reformlar hakkında bilgi verdik. Bu reformların halkımıza nasıl yansıdığı, ekonominin nasıl geliştiği konularında değerlendirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.