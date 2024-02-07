Katar Başbakanı Hamas'tan Olumlu Cevap Aldıklarını Açıkladı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki rehineler konusundaki anlaşma için Hamas'tan olumlu cevap aldıklarını belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, konunun 'hassasiyeti' nedeniyle anlaşmaya ilişkin detayların paylaşılamayacağını ancak Hamas'tan rehineler konusunda olumlu cevap aldıklarını söyledi. Al Sani, Hamas'ın bu yaklaşımının İsrail tarafına iletildiğini sözlerine ekledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı ile tüm gelişmeleri, özellikle de son günlerde tanık olunan talihsiz gerilimi ve bu krizin bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerindeki etkilerini görüştüğünü sözlerine ekledi. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Gazze Şeridi'ndeki savaşın yanı sıra, Filistin topraklarının sınırlarından Ürdün, Lübnan, Yemen, Irak, Suriye ve Kızıldeniz gibi çevre ülkelere kadar uzanan çeşitli gerginliklerin yaşandığını kaydetti" denildi.

Hamas'ın resmi Telegram hesabından dün gece konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'teklifin olumlu bir tavırla ele alındığı' ifade edilerek, "Kapsamlı ve tam bir ateşkes sağlanması, halkımıza yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden yapılanmanın sağlanması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve esir takasının tamamlanması için anlaşmayı olumlu bir tavırla ele aldık" denildi.

"TEHLİKELER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Al Sani, çatışmanın başladığı ilk günden bu yana ortaya çıkan tehditler ve tehlikeler konusunda uyarılarda bulunduklarına dikkat çekerek, bu tehdit ve tehlikelerin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Al Sani açıklamasında, "Çatışmaların ilk gününden bu yana, bu çatışmaların genişlemesine yönelik tehdit ve tehlikelere karşı uyarılarda bulunduk; özellikle de bölgenin uzun süreli ve uzun soluklu çatışmalara sahne olabileceği konusunda. Ne yazık ki bunlar bir gerçeklik haline geldi ve müzakerelere karmaşıklık katıyor" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUK ALMALI"

An itibarıyla Gazze'deki savaşın, çoğunluğu kadın ve çocuk 27 bin sivilin ölümüne, 66 bin sivilin de yaralanmasına neden olduğunun altını çizen Al Sani, uluslararası toplumun sorumluluk alarak acil bir ateşkesi sağlaması, savaşa karşı sağlam bir duruş göstermesi ve çatışmaların yayılmasını önlemek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.