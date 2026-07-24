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Kalibaf: ABD, İran'ı cezalandırmak isterken petrol fiyatlarıyla kendini vurdu

Kalibaf: ABD, İran'ı cezalandırmak isterken petrol fiyatlarıyla kendini vurdu
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ülkesini cezalandırmaya çalıştığını ancak petrol fiyatlarının üç haneye çıkmasıyla asıl kendilerini cezalandırdıklarını söyledi.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin, İran'ı cezalandırmak isterken petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle kendini cezalandırdığını bildirdi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Kalibaf, ABD'nin saldırılarla İran'ı cezalandırmak istediğini belirterek, "İran'ı cezalandırmak istediler. Bunun yerine üç haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar. Dört dörtlük strateji" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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