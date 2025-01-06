Justin Trudeau 9 Yıl Sonra Görevden Ayrılıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau 9 sene sonra görevi bırakıyor. Trudeau, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

53 yaşındaki başbakan, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar görevde kalacağını, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını da söyledi.

Justin Trudeau istifa açıklamasında parti içi kavga olduğunu ve bu atmosferde parti lideri olarak seçime giremeyeceğini söyledi.

Kanada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın ekonomik tehditleri nedeniyle zor bir siyasi atmosfer içindeydi.

Ülkede bir sonraki seçimin 20 Ekim'de veya öncesinde yapılması gerekiyor. Ancak Trudeau'nun istifası bir erken seçimi de tetikleyebilir.

Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiş, sınırın güvence altına alınmaması durumunda yüzde 25 gümrük vergisi getireceği uyarısını yapmıştı.

Aralık ayında istifa eden Maliye Bakanı Chrystia Freeland'ın istifa mektubunda, Trudeau'nun bu tehdidi yeterince ciddiye alıp almadığından emin olmadığını belirtmişti.

Liberal Parti tüzüğüne göre, genel başkanın istifası sonrası parti içinde liderlik yarışı başlıyor.

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