Japonya, Fukuşima'daki Nükleer Kirli Suyu Denize Boşaltmayı Planlıyor

Japon hükümeti, hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli suyu Ağustos sonu ile Eylül başı arasında denize boşaltmayı düşünüyor. Bu plan, komşu ülkeler ve yerel balıkçılar tarafından güçlü bir muhalefetle karşılanıyor.

Japonya'nın Fukuşima kentinde hükümetin nükleer kirli suyu denize boşaltma planını protesto eden insanlar, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

TOKYO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Japon hükümeti, hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli suyu Ağustos sonu ile Eylül başı arasında başlayarak denize boşaltmayı düşünüyor.

Kyodo Haber Ajansı'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı Pazartesi günkü haberine göre Japon hükümeti, Başbakan Fumio Kişida'nın ABD ziyaretinden sonra nükleer kirli suyun denize boşaltılması için kesin tarih belirlemek üzere ilgili kabine bakanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeye hazırlanıyor.

Haberde, yetkililerin radyoaktif atık suyu denize boşaltma işlemini Ağustos sonu ile Eylül ayının ilk yarısı arasındaki bir tarihte başlatmayı düşündükleri belirtildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi İkinci Üyeler Binası önünde toplanarak hükümetin nükleer kirli suyu denize boşaltma planını protesto eden insanlar, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Temmuz ayı başındaki nihai raporunda, planlanan boşaltımın "üzerinde mutabık kalınan uluslararası standartlara uygun olduğunu" belirtmesinin ardından, Japon hükümeti boşaltım işlemini başlatmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Boşaltımın deniz ortamı ve halk sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan etkilere yol açacağı endişesiyle komşu ülkeler ve Pasifik ada ülkelerinin yanı sıra yerel balıkçıların sergilediği güçlü muhalefete rağmen, Japonya Mart 2011'de büyük bir deprem ve ardından gelen tsunaminin vurduğu Fukuşima nükleer santralindeki radyoaktif atık suyun denize boşaltılması için ısrar etmeyi sürdürüyor.¦