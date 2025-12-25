Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Japonya Hükümeti, kalifiye iş gücü açığını kapatmaya yönelik yeni bir plan hazırladı. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre hükümet, Mart 2029'a kadar toplam 1 milyon 231 bin 900 kalifiye işçinin ülkeye kabul edilmesini öngören planın taslağını sundu.

PLAN 2 AŞAMADA UYGULANACAK

Taslağa göre plan iki aşamada uygulanacak. İlk aşamada, 19 farklı alanda toplam 805 bin 700 vasıflı işçinin Japonya'ya alınması bekleniyor. Bu iş gücünün öncelikli olarak gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat ve bakım hizmetleri gibi alanlarda istihdam edilmesi hedefleniyor.

3 YIL SÜREYLE EĞİTİMDEN GEÇECEKLER

İkinci aşamada ise inşaat, endüstriyel üretim ve gıda sektörleri başta olmak üzere 17 farklı alanda toplam 426 bin 200 kişinin kabul edilmesi planlanıyor. Bu gruptaki çalışanların Japonya'da üç yıl süreyle eğitimden geçirilerek nitelikli personel seviyesine ulaştırılacağı belirtiliyor.

KABİNE'NİN ONAYINA SUNULACAK

Japonya'da iş gücü ihtiyacını karşılamayı ve verimliliği artırmayı amaçlayan hükümetin, söz konusu planı ocak ayında Kabine'nin onayına sunmasının beklendiği kaydedildi.