Japon Büyükelçi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü İnceledi

? JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Büyükelçi Katsumata'nın köprüyle ilgili mesajı büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajda, "Bir Japon firmasının bakım ve onarım işlerini yürüttüğü FSM'de incelemelerde bulundum. Bu köprü Japonya'daki Büyük Seto Köprüsü ile kardeş köprüdür" ifadeleri yer aldı.

1985 yılında yapımına başlanmış ve 3 Temmuz 1988 tarihinde açılışı yapılan, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) temelinde Japon ve yerel şirketlerin iş birliğiyle inşa edildi. Japon ve Türk çalışanların iş birliğiyle yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, aynı yılda açılışı yapılan Japonya'nın Seto köprüsü ile kardeş köprü oldu. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, bir Japon firmasının bakım ve onarım işlerini yürüttüğü köprüde geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulundu. Japonya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, büyükelçinin köprüyle ilgili mesajı yayınlandı.

Sosyal medya hesabında Büyükelçi'nin mesajıdır diyerek yapılan paylaşımda "Bir Japon firmasının bakım ve onarım işlerini yürüttüğü FSM'de incelemelerde bulundum. Bu köprü Japonya'daki Büyük Seto Köprüsü ile kardeş köprüdür" ifadeleri yer aldı.