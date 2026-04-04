İtalya Başbakanı Meloni, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lusail Sarayı'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının başında Meloni'yi memnuniyetle karşıladığını belirten Al Sani, iki ülke arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek İtalya'nın tutumu ve yaklaşımları için teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Orta Doğu'da devam eden mevcut krizin enerji ve tedarik zincirleri üzerindeki yansımalarını sınırlandırmak ile bölgedeki enerji güvenliğini korumak için gerilimi düşürmenin gerekliliğine vurgu yapıldı. Tarafların, krizin çözümü için siyasi diyalog dilinin ve diplomatik yolun en ideal yöntem olduğu konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Liderlerin ayrıca, Katar ve İtalya arasındaki ikili iş birliğini, özellikle ekonomi ve enerji alanlarında destekleyip geliştirmenin yollarını da değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı