İşte Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmanın nedeni

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında sıcak çatışmalar başladı. Karşılıklı kayıplar ve tehditler artarken dünyanın geri kalanı için en büyük endişe kaynağı çatışmalarda nükleer silah kullanılma ihtimali oldu.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Her iki ülke arasındaki çatışmaların kaynağını anlatan Prof. Dr. Ülger, "Pakistan ve Hindistan bugüne kadar 4 defa savaştı. Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmanın temelinde Keşmir sorunu var. Hindistan'ın Pahalgam kasabasında bir terör saldırısı düzenlendi ve burada 26 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyı direniş cephesi adlı bir örgüt üstlendi. Hindistan bundan dolayı Pakistan'ı suçladı. Pakistan ise bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğunu, kendilerinin bu tip bir örgütsel oluşumla irtibatı olmadığını söyledi. Hindistan sert tepki gösterdi. Diplomatik ilişkiler kesildi. Pakistan'a verilen vizeler iptal edildi, hava sahası kapatıldı. Ticari ilişkiler donduruldu.

"İNDUS SULARI ANLAŞMASI" GERİLİMİ ARTIRDI

Gerilimi daha da tırmandıran şey İndus Suları Anlaşması... Anlaşma Hindista tarafından askıya alındı. Pakistan'ın önemli bir su kaynağı. Yüzde 60-70 bakımından Pakistan'da bu su tarım ve içme bu su kaynağına bağımlılık söz konusu.

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