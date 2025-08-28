İstanbul'da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau yurt dışına çıkmış

İstanbul'da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau yurt dışına çıkmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau, kişisel işler için geldiği Türkiye'den haber alınamadı. Varşova'dan İstanbul'a gelen Kotau'nun, İstanbul'dan Trabzon'a uçakla gittiği ve ardından Trabzon Deniz Hudut kapısından çıkış yaptığı belirlendi. Kotau'nun ailesi ve meslektaşları, bir süre sonra kendisinden haber alamayınca durumu Belarus yetkililerine bildirdi. Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından Kotau'nun bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Kişisel işleri için Varşova'dan İstanbul'a geldikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau'un aynı gün uçakla Trabzon'a gittikten sonra Deniz Hudut kapısından çıkış yaptığı belirtildi.

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı ve Halkın Krizle Mücadele Yönetimi eski temsilcisi Anatol Kotau, 21 Ağustos'ta ailesi ve iş arkadaşlarına kişisel işleri için Türkiye'ye gideceğini söyleyerek Varşova'dan uçağa bindi. Gün içinde ailesi ve meslektaşlarıyla iletişim halinde olan Kotau, bir süre sonra yanıt vermeyi bıraktı. İstanbul'a gelişinin ardından Anatol Kotau'dan haber alamayan eşi, Belarus yetkililerine haber verdi. Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından Anatol Kotau'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler çalışmaların devamında 21 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Kotau'un aynı gün İstanbul- Trabzon uçağında uçuş kaydı bulunduğu ve Trabzon Deniz Hudut kapısından Türkiye'den çıkış yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.