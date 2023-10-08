İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 159 bina vuruldu

Filistin Bayındırlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 159 binanın vurulduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Filistin Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 159 binayı bombaladığı belirtildi. Ansar bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde bulunan binaların tamamen yıkıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, saldırılarda bin 246 binanın hasar gördüğü, yaklaşık 23 bin Filistinlinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okullara sığındığı belirtildi. - GAZZE