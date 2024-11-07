Ticaret Bakanı Bolat iddiaları yanıtladı! İsrail ile ihracatı ve ithalatı durdurduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de yeniden gündeme gelen İsrail ile ihracat konusuna değindi. İsrail'in 7 ekimde Gazze'ye başlattığı katliamlar nedeniyle Türkiye'nin ticareti %34 oranında azalttığını belirten Bolat: "9 nisanda İsrail ile ihracatı durdurduk. ondan 3 hafta sonra da ihracatı ve ithalatı tamamen durdurduk."

"FİLİSTİN'İN GÜMRÜK KAPISI, DENİZ LİMANI BULUNMUYOR"

"2 milyon kadar İsrail vatandaşı olan Filistinli Araplar var. Bir de Filistin Devleti, Filistin Hükümeti olarak gördüğümüz alanda Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te toplam 6 milyon insan yaşıyor. bunların ekonomik, ticari hayatı, işçiliği, tarımcılığı devam ediyor. Filistin'in maalesef bir gümrüğü, polisi, ordusu, deniz limanı havalimanı, gümrük kapısı bulunmuyor. Filistin kendi ithalat ihracat işlemlerini mecburen İsrail limanı ve gümrüklerinden geçirmek zorunda. Filistin'in ihtalatından elde edilen gümrük vergilerini İsrail gümrüğü alır bunun içinden komisyonunu alır ve gümrük vergisini Filistin hükümetine öder. Bu da Filistin hükümetinin en büyük gelir kaynağı.

"FİLİSTİN İLE YAPTIĞIMIZ TİCARET İSRAİL İLE YAPILIYOR GÖZÜKÜYORDU"

"2023 yılında İsrail ile yaptığımız ticaretin toplamı 9,5 milyar dolardı. Bunun 6,5 milyar doları bizim İsrail'e ihracatımız, kalan 3 milyar doları da ithalatı gözükmekteydi. Filistin'deki ekonomiyi, tarımı yaşatmak zorundayız. Filistin'in gümrük kapısı, deniz limanı bulunmuyor. Filistin ile yaptığımız ticaret de İsrail ile yapılıyor gibi gözüküyordu."