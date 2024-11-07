Üye Girişi
Haberler

Ticaret Bakanı Bolat iddiaları yanıtladı! İsrail ile ihracatı ve ithalatı durdurduk

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'le ticaretin devam ettiğini iddia etmişti. Büyük tartışma yaratan iddia sonrası konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile yapılan tüm ithalat ve ihracatın durdurulduğunun altını çizdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de yeniden gündeme gelen İsrail ile ihracat konusuna değindi. İsrail'in 7 ekimde Gazze'ye başlattığı katliamlar nedeniyle Türkiye'nin ticareti %34 oranında azalttığını belirten Bolat: "9 nisanda İsrail ile ihracatı durdurduk. ondan 3 hafta sonra da ihracatı ve ithalatı tamamen durdurduk."

"FİLİSTİN'İN GÜMRÜK KAPISI, DENİZ LİMANI BULUNMUYOR"

"2 milyon kadar İsrail vatandaşı olan Filistinli Araplar var. Bir de Filistin Devleti, Filistin Hükümeti olarak gördüğümüz alanda Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te toplam 6 milyon insan yaşıyor. bunların ekonomik, ticari hayatı, işçiliği, tarımcılığı devam ediyor. Filistin'in maalesef bir gümrüğü, polisi, ordusu, deniz limanı havalimanı, gümrük kapısı bulunmuyor. Filistin kendi ithalat ihracat işlemlerini mecburen İsrail limanı ve gümrüklerinden geçirmek zorunda. Filistin'in ihtalatından elde edilen gümrük vergilerini İsrail gümrüğü alır bunun içinden komisyonunu alır ve gümrük vergisini Filistin hükümetine öder. Bu da Filistin hükümetinin en büyük gelir kaynağı.

"FİLİSTİN İLE YAPTIĞIMIZ TİCARET İSRAİL İLE YAPILIYOR GÖZÜKÜYORDU"

"2023 yılında İsrail ile yaptığımız ticaretin toplamı 9,5 milyar dolardı. Bunun 6,5 milyar doları bizim İsrail'e ihracatımız, kalan 3 milyar doları da ithalatı gözükmekteydi. Filistin'deki ekonomiyi, tarımı yaşatmak zorundayız. Filistin'in gümrük kapısı, deniz limanı bulunmuyor. Filistin ile yaptığımız ticaret de İsrail ile yapılıyor gibi gözüküyordu."

Ticaret Bakanı Bolat iddiaları yanıtladı! İsrail ile ihracatı ve ithalatı durdurduk
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.