İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu

Uluslararası hukuku yok sayıp Gazze'de her türlü silah kullanarak masum insanları katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'ı ziyaret etti. Ancak Gazze'de 45 masumun katledilmesi talimatını veren Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı alındı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de Netanyahu'nun tutuklanması için defalarca çağrıda bulundu.

ALMANYA UCM'DEN AYRILDI

Dünya kamuoyu Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının Macaristan hükümeti tarafından tatbik edilip edilmeyeceğini merak edenken bir son dakika gelişmesiyle karşılaştı. Macaristan hükümeti Netanyahu'yu tutuklamamak için UCM'den ayrılma kararı aldı.

Bu karar uluslararası kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken Macaristan hükümetine ardı ardına tepkiler yağdı. Son tepki ise Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan geldi. Neanyahu'nun tutuklanması gerekliliğine değinmeyen Alman Bakan sadece Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararını eleştirdi. Baerbock, bu kararın uluslararası hukukun üstünlüğünü zayıflattığını ve global adaleti tehdit ettiğini belirtti. Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararını değerlendiren Baerbock, "Bu, uluslararası ceza hukuku için kötü bir gün." dedi. Avrupa Birliği'nin (AB) net kurallarını ve Roma Statüsü'nü anımsatan Baerbock, "Avrupa'da hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve bunun hukukun tüm alanları için geçerli olduğunu defalarca açıkça ifade ettim." diye konuştu.