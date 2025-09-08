Haberler

İspanya, İsrail'e Giden Gemilere ve Uçaklara Geçiş Yasakladı

Haberler
İspanya, İsrail'e silah taşıyan gemi ve uçakların ülke limanları ve hava sahasından geçişini yasaklama kararı aldı. Başbakan Pedro Sanchez, bu önlemlerin Filistin halkının yaşadığı acıları hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

İSPANYA, İsrail'e giden gemi ve silah taşıyan uçakların limanlarından ve hava sahasından geçişini yasaklayacağını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık binasında İsrail'e karşı aldıkları önlemleri açıklayarak, "İsrail'e giden silah yüklü gemi ve uçakların İspanya limanlarından ve hava sahamızdan geçmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Sanchez, ayrıca Filistin yönetimine ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımların artırılacağını belirtti.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara da ambargo uygulanacağını ifade eden Sanchez, "Aldığımız bu önlemlerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine baskı yaparak Filistin halkının yaşadığı acıların bir nebze hafiflemesine katkı sunmasını umuyoruz" diye konuştu.

Sanchez, ayrıca 'soykırım' olarak nitelendirdiği saldırılara doğrudan katılan kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını da duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
