İspanya'da ikinci sıcak hava dalgası devam ediyor

İspanya'da ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle yüksek sıcaklıklar Salı günü de devam etti. Ülkenin bazı bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. İkinci sıcak hava dalgasının zirvesi 44.6 derece ile Granada şehrinin Loja kasabasında kaydedildi.

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülkedeki ikinci sıcak hava dalgasının neden olduğu yüksek sıcaklığın Salı günü de devam ettiğini ve güneyde en azından Perşembe'ye kadar süreceğini bildirdi.

Sahra'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle İber Yarımadası'nın yılın en sıcak haftalarından birini yaşaması üzerine ülkenin bazı bölgelerinde kırmızı alarm verildi.

Maksimum sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı güneydeki Cordoba ve Jaen bölgeleri en sıcak bölgeler arasında yer alırken, ülkenin güneydoğusundaki Murcia'da sıcaklıkların 42 ila 44 dereceyi aşabileceği kaydedildi.

AEMET sözcüsü Ruben del Campo, Çarşamba günü yarımadanın kuzeyinde ve Balear Adaları'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların düşmesinin beklendiğini, ülkenin güney kesiminde ise yüksek sıcaklıkların devam edeceğini ve sıcaklığın 40 derecenin üzerinde kalacağını belirtti.

İspanya'daki ikinci sıcak hava dalgasının zirvesi Pazartesi günü öğleden sonra 44.6 santigrat derece ile güneydeki Granada şehrinin Loja kasabasında kaydedilmişti.

Ülkede bu yazın ilk sıcak hava dalgası Haziran ayının son haftasında yaşandı. Sıcaklıkların 43 santigrat dereceye ulaştığı bu ilk sıcak hava dalgası sırasında 23 ilde sarı yani risk alarmı ya da turuncu yani önemli risk alarmı verilmişti.

Mart ayının sonunda, İspanya'nın hem doğusunda hem de kuzeyinde birkaç gün süren yangın dalgasına neden olan yüksek sıcaklıklar yaz sıcaklıklarının normalin üstünde olacağının da işaretini vermişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)