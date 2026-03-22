İran'dan Trump'a yanıt: Enerji ve petrol altyapısı yok edilecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ın elektrik şebekelerine saldırı tehdidine karşı, bölgedeki enerji altyapısının yok olacağı ve petrol fiyatlarının yükseleceğini belirtti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın ' İran'ın elektrik şebekelerine saldırı' tehditlerini hayata geçirmesi halinde 'bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan şekilde yok edileceğini' bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, " İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" açıklamasına yanıt verdi. Kalibaf paylaşımında, "Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor