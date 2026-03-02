Haberler

İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan ekonomisinin şah damarı ve dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun Ras Tanura'daki devasa rafinerisi, İran İHA'sı tarafından vuruldu. Yeni yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, stratejik tesiste meydana gelen ağır hasarı net bir şekilde gözler önüne serdi.

  • İran'ın insansız hava aracı saldırısı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentindeki Aramco petrol rafinerisini hedef aldı.
  • Uydu görüntüleri, tesisin depolama tanklarında deformasyonlar, yanık izleri ve yapısal çöküntüler olduğunu gösteriyor.
  • Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesi bulunuyor ve Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan ekonomisinin temel taşı olan devlet petrol şirketi Aramco'nun Ras Tanura kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın insansız hava aracının (İHA) saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından çekilen yeni ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, tesisteki hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

Basra Körfezi kıyısındaki tesis, dünyanın en stratejik ham petrol ihracat merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uydu görüntülerinde bazı depolama tanklarının çevresinde belirgin deformasyonlar, yanık izleri ve yapısal çöküntüler dikkat çekiyor. Hasarın, tesisin üretim ve ihracat kapasitesini önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER HASARIN BOYUTUNU NETLEŞTİRİYOR

Görüntülerde, saldırı sonrası alanın geniş çaplı tahribata uğradığı, bazı tankların yapısal olarak zarar gördüğü ve çevresel izlerin net şekilde ortaya çıktığı görülüyor.

Analistler, Ras Tanura'daki bu tür bir hasarın hem Suudi Arabistan'ın günlük üretim kapasitesini düşürebileceğini hem de küresel petrol piyasalarında arz endişesini artırabileceğini belirtiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Suudi yetkililer ve Saudi Aramco tarafından hasarın üretim ve sevkiyata etkisiyle ilgili resmi bir değerlendirme henüz yapılmadı. Üst düzey kaynaklar, teknik ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü aktarıyor.

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK RAFİNERİLERİ ARASINDA

Suudi Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirket olarak biliniyor. Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.

Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

İRAN ORTADOĞUNUN TEK MÜSLÜMAN ÜLKESİDİR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı

Dün üsleri ABD'ye açtı, İran vurunca bugün geri adım attı
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi