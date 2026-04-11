ABD ile müzakereleri yürütecek İran heyeti İslamabad'a ulaştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderliğindeki heyet, ABD ile müzakerelerin başlatılması için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Heyet, müzakerelerin başlaması için belirlenen ön koşulların kabul edilmesi durumunda çeşitli komisyonlarla görüşmelere başlayacak.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin yer aldığı heyetin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardığı bildirildi. İran basını, İran'ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

