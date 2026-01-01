Haberler

İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor

Güncelleme:
İran'da para biriminin döviz karşısındaki değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Tahran'da başlayan ve kısa sürede birçok kente yayılan ekonomik protestolar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Loristan eyaletinde bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olayların kontrol altına alınması için tedbirlerini artırdı.

İran'da para biriminin döviz karşısındaki büyük kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle günlerdir süren protestolar giderek şiddetlendi. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybederken, Loristan eyaletinde bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişi ölü, 17 kişi yaralı olarak kaydedildi.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Tahran'da başlayan ekonomik protestolar, döviz kuru çöküşü, yaşam maliyetlerindeki artış ve geçim sıkıntısı nedeniyle kısa sürede birçok kente yayıldı. Perşembe günü İran'ın batı ve güneybatı kesimlerindeki gösterilerde de beş kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

LORİSTAN'DA KARAKOLA SALDIRI

Son gelen haberlere göre ise, yerel saatle akşam saatlerinde Azna kentinde toplanan göstericilerden bazıları, polis karakoluna silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada üç kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Olay, ülke genelinde devam eden ekonomik protestoların şiddetinin arttığını gösteriyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Loristan'daki saldırının ardından Elburz eyaletinde patlayıcı üretimi yaptığı iddia edilen "eğitimli ve organize" 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, ülke genelinde olayların kontrol altına alınması için tedbirleri artırdı.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik zorluklardan hükümetin sorumlu olduğunu kabul ederken, halkı rahatlatacak adımlar atmak için çalıştıklarını açıkladı. Pezeşkiyan "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Bazı yetkililer ise protestoların "dış aktörler tarafından kışkırtıldığı" yönünde açıklamalarda bulundu.

MAHSA AMİNİ'DEN SONRAKİ EN GENİŞ KAPSAMLI HALK HAREKETİ

Uzmanlar, bu protestoların 2022'de Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerden bu yana en geniş kapsamlı halk hareketi olduğunu belirtiyor. Ekonomik kriz ve siyasi baskının birleşmesiyle sokaklardaki tansiyonun giderek yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMurat Vural:

İran'daki 30 milyon Azerbaycan linin artık İrandan ayrılmalarının zamanı gelmiştir . İnşallah İranın parçalandığınıda görürüz .

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKARAYEL:

Hey uyanik!!! Türkiyede 15 miliyon civari Kürt vatandas var dikkatine!!!

yanıt21
yanıt20
Haber YorumlarıSaid Paşa:

Azerilerin zaten bir ülkesi var. Asıl Kürtler ayrılacak.

yanıt16
yanıt16
Haber YorumlarıSoner tekin:

senin gibi insan çok her yerde savaş isteyen nasıl muslamanlik bu anlamadım gerçi belki muslamanda degilsindir

yanıt12
yanıt3
Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Onlar da İsrail i desteklemesin!

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıömer:

İran giderse Türkiye zaten gitmiştir

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıBARBAROS:

KARAYEL: Türkiye'de Türk Kürt Çerkez Laz ayrımı yok. Hepsi aynı millet kimse ayaklanmaz sen rahat ol.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSabri:

israil yine iş başında

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Bu yaşananlar İsrail ve amerikanın oyunlarıdır. İran yönetimi sonu nereye giderse gitsin asla taviz vermemelidir. Ölü sayısı ne kadar artarsa artsın asla bu hain kalabalık karşısında geri adım atmamalıdır yoksa İsraili sevindirmiş olur.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla

Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

