İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor

İran'da para biriminin döviz karşısındaki büyük kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle günlerdir süren protestolar giderek şiddetlendi. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybederken, Loristan eyaletinde bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişi ölü, 17 kişi yaralı olarak kaydedildi.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Tahran'da başlayan ekonomik protestolar, döviz kuru çöküşü, yaşam maliyetlerindeki artış ve geçim sıkıntısı nedeniyle kısa sürede birçok kente yayıldı. Perşembe günü İran'ın batı ve güneybatı kesimlerindeki gösterilerde de beş kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

LORİSTAN'DA KARAKOLA SALDIRI

Son gelen haberlere göre ise, yerel saatle akşam saatlerinde Azna kentinde toplanan göstericilerden bazıları, polis karakoluna silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada üç kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Olay, ülke genelinde devam eden ekonomik protestoların şiddetinin arttığını gösteriyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Loristan'daki saldırının ardından Elburz eyaletinde patlayıcı üretimi yaptığı iddia edilen "eğitimli ve organize" 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, ülke genelinde olayların kontrol altına alınması için tedbirleri artırdı.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik zorluklardan hükümetin sorumlu olduğunu kabul ederken, halkı rahatlatacak adımlar atmak için çalıştıklarını açıkladı. Pezeşkiyan "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Bazı yetkililer ise protestoların "dış aktörler tarafından kışkırtıldığı" yönünde açıklamalarda bulundu.

MAHSA AMİNİ'DEN SONRAKİ EN GENİŞ KAPSAMLI HALK HAREKETİ

Uzmanlar, bu protestoların 2022'de Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerden bu yana en geniş kapsamlı halk hareketi olduğunu belirtiyor. Ekonomik kriz ve siyasi baskının birleşmesiyle sokaklardaki tansiyonun giderek yükseldiğine dikkat çekiliyor.