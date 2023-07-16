İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Ordu Komutanı Munir ile Görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü. Reisi, iki ülke arasındaki sınırı güvenli ve ekonomik sınıra dönüştürme stratejisini benimsediklerini ifade etti. Görüşmede sınır pazarlarının geliştirilmesi ve enerji sektöründeki işbirliği ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti.

İran'ın iki ülke arasındaki sınırı, güvenli ve ekonomik sınıra dönüştürme stratejisini benimsediğini ifade eden Reisi, sınır pazarlarının geliştirilmesini ve enerji sektöründeki işbirliğini, bu stratejiyi hayata geçirmenin yollarından bazıları olarak değerlendirdi.

Reisi, bunun gerçekleştirilmesini hızlandırmak için her iki ülkenin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ülkeleri arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasını, ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştireceğini dile getiren Reisi, bunun İran ile Pakistan arasındaki siyasi ilişkilerin seviyesini de yükselteceğini belirtti.

Reisi, mevcut fırsat ve kapasiteleri kullanarak ikili ve bölgesel işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeye vurgu yaptı.

Pakistanlı komutan Asım Munir de iki ülke arasındaki sınır ticareti kapasitesine dikkati çekerek, ortak sınırlardaki güvenlik düzeyinin artırılmasına yönelik "iyi anlaşmalara" varıldığını ve sürdürülebilir güvenliğin tesis edilmesi için çabalarının devam ettiğini kaydetti.

Asım Munir, resmi ziyareti çerçevesinde İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ile de görüşmüştü.