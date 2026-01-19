Pezeşkiyan: Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekun savaş anlamına gelir

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı olası bir saldırının İran halkıyla savaşmak anlamına geldiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından gündeme ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisine değinerek, "İran halkının hayatında zorluk veya geçim sıkıntısı varsa, bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığı ile insanlık dışı yaptırımlarıdır. Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekun savaş anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında ise ülkedeki internet erişiminin kısıtlanmasına yönelik değerlendirmede bulundu. Pezeşkiyan, ülkesindeki iletişim kısıtlamalarının azaltılması gerektiğini söyleyerek, "İnternet merkezli işlerin kolaylaştırılması ve iletişimin sağlanabilmesi için internet kısıtlamasının en kısa sürede kaldırılması yönünde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'ye tavsiyede bulundum" dedi.

İran'daki gösterilerle bağlantılı olarak gözaltına alınan kişilerin dosyalarının incelenmesinde adaletli ve dikkatli davranılması gerektiğini de kaydeden Pezeşkiyan, "Terör eylemlerine karışmamış kişilere karşı İslami merhametle muamele edilmeli. Ancak terör olaylarına liderlik yapanlara karşı müsamaha gösterilmemeli" diye konuştu.