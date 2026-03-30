Haberler

İran'dan ABD'ye: Teklif mantıksız talepler içeriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin gönderdiği 15 maddelik teklifin gerçekçi olmadığını ve mantıksız talepler içerdiğini ifade etti. Ayrıca bölgedeki güvenlik meselelerine ve küresel petrol fiyatlarına da değindi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içeriyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkililerin tutarsız açıklamalarda bulunduğunu belirten Bekayi, ABD'nin sunduğu 15 maddelik teklifle ilgili, "ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içeriyor" ifadelerini kullandı.

Bekayi, Pakistan'ın komşu ülkelerle gerçekleştirdiği toplantılara da değinerek, "Elbette bölge ve komşu ülkelerin barış ve güvenlik konusundaki çabaları takdire şayandır. Ancak Pakistan'ın komşu ülkelerle yaptığı görüşmeler, kendi planları çerçevesinde gerçekleşmektedir ve biz bu çerçeveye dahil olmadık" diye konuştu.

Bölge ülkelerde İran'a karşı saldırılarda kullanılan üsler konusunda Bekayi, "Kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırgan eylemler için kullanılmasına izin vermek uluslararası hukuka aykırıdır. Biz hiçbir zaman bölge ülkelerini düşman olarak görmedik. Ancak 'Biz savaşın parçası değiliz' şeklinde bir açıklama yapmak yeterli değildir" dedi.

Sözcü Bekayi, küresel petrol fiyatlarına ilişkin ise sorumluluğun İran'da olmadığını söyledi. Bekayi, "Hürmüz Boğazı saldırılardan önce açıktı ve ücretsiz olarak da İran tarafından korunuyordu. Mevcut durum ABD ve Siyonist rejimin saldırıları sonrası ortaya çıktı. Şu an bazı gemiler İran makamları ile koordinasyon içinde boğazdan geçiş yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

