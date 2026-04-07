İran Meclisi: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacak

İran Meclisi: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacak
İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD ve İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılar için maddi destek programlarının detaylarını açıkladı. 91 binden fazla konutun hasar gördüğü belirtilirken, destek programlarının kırsal ve kentsel alanlar için farklı miktarlarda hibe sunacağı kaydedildi.

İRAN Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD- İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacağını bildirdi.

İran basını, Meclis İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri'nin İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen maddi destek programına ilişkin bilgileri paylaştı. ABD ile İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan itibaren 91 binden fazla konut ve ticari birimin hasar gördüğünü belirten İyri, bunlardan 70 binden fazlasının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve önemli bir kısmının ise onarım gerektirdiğini söyledi.

İyri, bu zararların telafisi amacıyla, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 ana destek programı belirlendiğini kaydetti. İlk programın konut depozitosu desteği olduğunu söyleyen İyri, kırsal alanlar için 300 milyon tümen, şehirler için 700 milyon tümen olarak belirlendiğini aktardı. İkinci programın tamamen yıkılmış binaların yeniden inşasını kapsadığını vurgulayan İyri, bu kapsamdaki hibelerin 3 kata kadar binalarda metrekare başına 26 milyon tümen, daha yüksek katlı binalarda ise metrekare başına 28 milyon tümen olduğunu dile getirdi. Sözcü İyri, onarım gerektiren birimler için, hasara göre 9 ila 18 milyon tümen arasında hibe verileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket

Torreira'dan kafa karıştıran hareket: Tam 29 kadını...
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı