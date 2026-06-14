Haberler

İngiltere, Manş Denizi'nde Rus filosuna ait gizli tanker ele geçirdi

İngiltere, Manş Denizi'nde Rus filosuna ait gizli tanker ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz Silahlı Kuvvetleri, Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait 'Smyrtos' adlı yaptırım listesindeki petrol tankerine altı saat süren operasyonla el koydu. Operasyona Kraliyet Deniz Piyade Komandoları, Ulusal Suç Teşkilatı ve Kraliyet Hava Kuvvetleri destek verdi. Başbakan Keir Starmer, Putin'in savaşını körükleyenlere göz açtırılmayacağını söyledi.

İNGİLİZ Silahlı Kuvvetleri, Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerini durdurduğunu bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, altı saat süren operasyonda Kraliyet Deniz Piyade Komandoları ve Ulusal Suç Teşkilatı'ndan eğitimli kolluk kuvvetlerinin Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerine çıkarma yaptığı belirtildi. Operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği aktarıldı.

'Smyrtos' adlı yaptırım listesindeki petrol tankerinin, soruşturma süresince İngiltere'nin güney kıyılarında tutulacağı kaydedilen açıklamada, tankerin çevre ya da güvenlik risklerine karşı izleneceği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, operasyonun Rusya'ya yeni bir darbe indirdiğini söyleyerek, " Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlerin saklanmasına izin verilmeyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Yargıtay'dan emsal karar: 'Seni sevmiyorum' demenin bedeli ağır oldu

Yargıtay'dan emsal karar! Hakim tek cümle nedeniyle çifti boşadı
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç

Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!