İngiltere, Manş Denizi'nde Rus filosuna ait gizli tanker ele geçirdi

İNGİLİZ Silahlı Kuvvetleri, Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerini durdurduğunu bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, altı saat süren operasyonda Kraliyet Deniz Piyade Komandoları ve Ulusal Suç Teşkilatı'ndan eğitimli kolluk kuvvetlerinin Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerine çıkarma yaptığı belirtildi. Operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği aktarıldı.

'Smyrtos' adlı yaptırım listesindeki petrol tankerinin, soruşturma süresince İngiltere'nin güney kıyılarında tutulacağı kaydedilen açıklamada, tankerin çevre ya da güvenlik risklerine karşı izleneceği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, operasyonun Rusya'ya yeni bir darbe indirdiğini söyleyerek, " Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlerin saklanmasına izin verilmeyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı