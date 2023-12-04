İngiltere'de yabancı işçilerin çalışma vizesi için asgari maaş artırılabilir

İngiltere'de hükümetin göçmen girişini engelleme planları kapsamında yabancı işçilerin çalışma vizesi alabilmeleri için gereken asgari maaşın artırılması bekleniyor. Yeni tedbirler arasında sağlık çalışanlarının vizelerine ve öğrenci vizelerine koşulların getirilmesi de yer alıyor.

İngiltere'de hükümetin ülkeye göçmen girişini engelleme planları kapsamında yabancı işçilerin çalışma vizesi alabilmeleri için gereken asgari maaşı artırması bekleniyor.

Tier 2 çalışma vizesi olarak da bilinen, sponsorlu vasıflı işçi vizesi alabilmek için şu anda yıllık maaşın en az 26 bin 200 sterlin olması gerekiyor.

Sponsorluk vizesi için yeni asgari maaş henüz açıklanmadı, ancak 35 bin sterlinin üzerine çıkabileceğine dair haberler var.

Resmi verilere göre geçen yıl İngiltere'ye net göç 745 bine ulaşarak rekor kırdı.

Ayrıca sağlık çalışanlarının vizelerine ve göçmenlerin İngiltere'ye getirebilecekleri bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısına da sınırlama getirilmesi bekleniyor.

Bazı öğrenci vizelerine daha fazla koşul getirilmesi de planlanıyor.

Yeni tedbirlerin İçişleri Bakanı James Cleverly tarafından Avam Kamarasında açıklanması bekleniyor.

Ayrıca hükümetin, yabancı işçilerin standart maaş eşiklerinin altında işe alınabileceği meslekler listesini de elden geçirebileceği bildirildi.

Yabancı işçiler bu listedeki mesleklere, standart maaştan yüzde 20 oranında daha az ücretle, veya 20 bin 960 sterlinlik bir maaş üst sınırıyla alınabiliyor.

Hükümetin göç danışmanları yüzde 20 kuralının kaldırılmasını tavsiye ediyor.

İşçi Partisi de iktidara gelmesi durumunda adil ücretlendirmeye ve İngiltere'deki işçilerin eğitimine zarar verdiğini savunarak bu kuralın kaldırılacağı sözü verdi.

Sağlık sektöründe yabancı işçilere güveniliyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Brexit'ten bu yana artan göç seviyelerini azaltma sözü verdi.

Başbakanlık Ofisi Sözcüsü yaptığı açıklamada, göçün çok yüksek olduğunu ve "yıllar içinde yapılan değişikliklerle" ilgili tedbirlerin "kötüye kullanıldığını" söyledi.

Ancak istatistiklere bakıldığında, büyük ölçüde yabancı işçi alımına dayanan sağlık sektöründe göç seviyelerini düşürmenin zor olacağı anlaşılıyor.

Eylül 2022 - Eylül 2023 arasında sağlık çalışanlarına verilen vize sayısı bir önceki yıla kıyasla iki kat artarak 143 bin 990'a ulaştı.

Bu vizelerin yaklaşık 83 bini, personel sıkıntısı çeken ve işverenlerin yabancı personel istihdam etme kabiliyetlerine getirilen kısıtlamalara direndiği hasta ve yaşlı bakımı sektöründeki işçilere verildi.

Hükümetin göç danışmanları, yetişkinlere yönelik sosyal bakım hizmetlerinin çoğunu sağlayan yerel belediyelere yeterli bütçe verilmemesinin personel krizindeki en önemli faktör olduğunu söylüyor.