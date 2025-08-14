İngiltere Başbakanı Starmer ve Zelenskiy'den Kritik Toplantı

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Londra'da bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın yapılacak zirve öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dün tüm ortaklarımızla ve bugün ikili formatta, Alaska'daki toplantıya ilişkin beklentileri ve olası olasılıkları ele aldık. ABD, Rusya'ya gerçek bir diplomasi yürütmesi için baskı yapmayı başarırsa, barışı gerçekten kalıcı kılabilecek güvenlik garantilerini de ayrıntılı olarak değerlendirdik. Ordumuz ve savunma sanayimiz için destek programlarının devamını görüştük. Her senaryoda Ukrayna gücünü koruyacaktır. Gündemdeki ayrı ve önemli bir konu da İHA üretimimize yatırım yapmaktı. Üretim hacmini artırmak için önemli bir potansiyele sahibiz ve bunun için acilen finansmana ihtiyacımız var. Bu konuda Birleşik Krallık ve tüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Keir, desteğin için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.