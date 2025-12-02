İmzalar resmen atıldı! Türkiye ve Pakistan arasında doğal gaz anlaşması

Oruç Reis Araştırma Gemisi ile Somali'de sismik çalışma yaparak ilk kıtalararası görevini icra eden Türk enerji filosu, rotasını Afrika'dan Asya'ya çeviriyor. Asya'nın en büyük ülkelerinden Pakistan ile ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında 5 anlaşma imzalandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in huzurunda imzalanan anlaşmalar ile Türkiye Petrolleri, Pakistanlı Ortaklarıyla 3'ü Deniz, 2'si Kara olmak üzere Pakistan'daki 5 alanda arama ve üretim yapacak.

Pakistan'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sismik araştırma gemilerinin, 2026 yılı içerisinde Pakistan'da olacağını ifade ederek, "Buradaki çalışmalardan fevkalade ümitliyiz. Hedefimiz 2026 yılı içerisinde bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik, bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz" dedi.

YURT DIŞINDA ARAMA VE ÜRETİM

Türkiye bir yandan Mavi Vatan'da ve kara sahalarında petrol ve doğal gaz üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütürken diğer taraftan ülke sınırları dışında arama ve üretim noktasında faaliyetler gerçekleştiriyor. Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik çalışmalar yapmasının ardından bu kez Pakistan'dan yeni bir anlaşma haberi geldi.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Başbakanlık Konutu'nda bir araya gelen Bakan Bayraktar, Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de birer görüşme gerçekleştirdi.

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Bakan Bayraktar'ın programı kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistanlı şirketler Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalandı.

ORTAK ARAMA VE ÜRETİM

İmzalanan bu anlaşmalara göre; Türkiye Petrolleri, Pakistan deniz alanlarında bulunan 3 blokta Pakistanlı şirketlerle birlikte ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi yapacak. Bunun yanı sıra Pakistan'ın kara alanlarında bulunan 2 blokta da yine Pakistanlı şirketlerle ortak arama ve üretim faaliyetinde bulunacak.

2026'DA BAŞLAYACAK

Bakan Bayraktar, atılan imzalara ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye Petrolleri'nin ortaklıklar yoluyla 5 sahada lisans sahibi olduğunu belirterek, "Sismik araştırma gemilerimiz, 2026 yılı içerisinde burada olacak. Buradaki çalışmalardan fevkalade ümitliyiz. Türkiye- Pakistan iş birliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza atacağız. Hedefimiz 2026 yılı içerisinde bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik, bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz" dedi.

SIRADA MADENLER VAR

İki ülke arasındaki mevcut iş birliğini madenler alanına da taşımak istediklerini ifade eden Bayraktar, "Pakistan, maden çeşitliliği ve maden zenginliği açısından önemli bir ülke. Yine ortaklıklar vesilesiyle maden alanında da önemli çalışmalara imza atacağız. Bununla ilgili kararlarımızı bugün aldık. Hızlı bir şekilde milli maden şirketlerimiz MTAIC ve ETİ MADEN ile beraber Pakistan'da daha aktif faaliyetlerimiz olacak" diye konuştu.

ORTAK SATIN ALMA OPSİYONU

Bayraktar, iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için enerji ve maden alanını önemsediklerini kaydederek iki ülkenin de hem petrol ürünleri hem de LNG bağlamında önemli enerji ithalatçıları olduğunu söyledi. Bu konuda ortak çalışma yapılabileceğine işaret eden Bayraktar, "Yani Türkiye'yle Pakistan'ın ortak satın alma ve bu anlamda buradan bir sinerji oluşturma ile alakalı bir projemiz de gündemimizde" dedi.

TEMELİ ŞUBAT AYINDA ATILDI

İslamabad'da imzalanan bu anlaşmaların temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında gerçekleştirdiği Pakistan ziyareti sırasında atıldı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Bakan Bayraktar, 'Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Protokol', 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ile 'Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"' imzaladı.

PAKİSTAN ZİYARETİYLE OLGUNLAŞTI

Bu anlaşmaların ardından Bakan Bayraktar, nisan ayında Pakistan'a bir ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri ortak teklif verme noktasında anlaşmaya vardı. Daha sonra kurulan ortaklıklar, Pakistan'ın deniz ve kara sahaları için çıktığı ihalelere ortak teklif verdi.