Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankeri geçti

Hürmüz Boğazı'ndan 'İran'a ait olmayan' ilk ham petrol tankeri geçti
ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankeri geçti. Orta Doğu'daki gerilimin üçüncü haftasında Pakistan bayraklı Karachi isimli tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta iki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı. Saldırılarda binin üzerinde İranlı hayatını kaybederken; İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırılar da düzenlendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran'ın saldırılara yanıtı ise İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misillemeler oldu. Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan İran, petrol tedariki için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

BİR İLK YAŞANDI

Bugün ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından bir ilk yaşandı. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankeri geçti.

Orta Doğu'daki gerilimin üçüncü haftasında Pakistan bayraklı Karachi isimli tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır

MHP Lideri Bahçeli'den "Mescid-i Aksa" mesajı: Ankara ile Tahran...
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki

İsrail'in kara harekatına Türkiye'den ilk tepki