ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Karşılıklı Saldırıları Sonrası Petrol Fiyatları Yükseldi

(ANKARA) - ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yeniden yükseldi. Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolü pazartesi günü yüzde 4'ten fazla değer kazanırken, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçişler üzerine anlaşmazlıkları nedeniyle karşılıklı saldırılar düzenlemesi piyasalarda endişeye yol açtı.

Brent petrolünün varil fiyatı, 78,82 dolara yükselerek 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla onlarca hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM ayrıca, "ABD güçleri, İran'ın süregelen haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi açıklamalarına rağmen ticari gemiler için seyrüsefer serbestisini korumaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

İran ise ABD saldırılarına karşılık Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. İran ilk kez, ABD ve İran arasında da arabuluculuk görevi üstlenen Umman'daki ABD tesislerini doğrudan hedef aldı.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan kendi belirlediği rotaları kullanmadan geçmeye çalışan gemilerin "güvenli geçiş garantisinden yararlanamayacağını" yineledi. Açıklamada, "Yetkilendirilmemiş rotalardan geçişten doğacak sonuçlardan gemi sahibi, işletmecisi ve gemi kaptanı sorumludur" denildi.

DEN İZ TRAFİĞİNDE SERT DÜŞ ÜŞ

Kaynak: ANKA