Los Angeles 2028 Olimpiyatları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2024 Paris Olimpiyatları sona eriyor ve Olimpiyat bayrağı kısa bir süre sonra 2028'in ev sahibi şehri Los Angeles'a devredilecek.

Bu yılki oyunlar için Paris'e giden Amerikalılar BBC'ye 2028 için umutlu olduklarını söyledi.

Los Angeles'ta yaşayan Marisa, etkinliğin "Hollywood cazibesi" ile serpiştirileceğinden emin.

Ancak Paris'in çok yüksek bir çıta belirlediğini de söylüyor.

BBC'ye konuşan diğer Amerikalı seyirciler ise Los Angeles'ın Fransa'daki toplu taşıma altyapısıyla yarışamayacağından endişe ediyor.

Peki etkinlik nerelerde gerçekleşecek, hangi sporlar dahil edilecek, "sürdürülebilirlik" sağlanabilecek mi, hangi sporcular katılacak?

Los Angeles için geri sayım başlarken bilmeniz gerekenleri derledik.

Etkinlik ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

Los Angeles 2028'de Olimpiyat Oyunları'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Açılış töreni 14 Temmuz 2028'de, kapanış töreni ise 30 Temmuz'da yapılacak.

Los Angeles'ta ilk kez düzenlenen Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni ise 15 Ağustos'ta, kapanış etkinliği 27 Ağustos'ta olacak.

Toplamda 50'den fazla Olimpik ve Paralimpik spor dalında 800'den fazla müsabaka gerçekleşecek.

Organizatörler sürdürülebilirliği vurgulamaya hevesli ve etkinlik için hiçbir yeni, kalıcı yapı inşa edilmeyecek.

Bunun yerine, futbol takımı LA Galaxy'nin stadyumu ve Los Angeles'ın önceki iki Olimpiyatında olduğu gibi atletizm etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan LA Memorial Coliseum stadı da dahil olmak üzere onlarca mevcut alan kullanılacak.

Palmiyelerle çevrili sahil şeridiyle ünlü kentte plaj voleybolunun gerçek bir plajda yapılması bekleniyor. Paris'te bu mümkün olmamıştı.

Ancak bazı mekanların uyarlanması gerekecek.

Örneğin, Inglewood bölgesindeki SoFi Stadyumu, yüzme yarışlarına ev sahipliği yapmak üzere dönüştürülecek ve içine görkemli bir olimpik havuz inşa edilecek.

Los Angeles California Üniversitesi'ndeki (UCLA) öğrenci yurtları ise yaz boyunca sporcular için konaklama ve antrenman tesisleri olarak kullanılacak.

Los Angeles, 2017'de Olimpiyat ihalesini kazandıktan sonra "araçsız" bir etkinlik sözü vermişti. Bu sözünü tutup tutamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Los Angeles Times'a göre, binlerce seyircinin giderek genişleyen şehirde hareket etmesi ulaşım açısından önemli zorluklar yaratacak. Mevcut bir tren ağını yenileme planları iptal edildikten sonra ulaşımın otobüs hizmetiyle sağlanması planlanıyor.

Tüm bunlar aynı zamanda hiç de ucuz olmayacak.

Son bilgiye göre ulaşım hizmetlerine ek olarak yaklaşık 7 milyarlık bir bütçe belirlendi.

Hangi sporlar dahil olacak?

Bildiğimiz Olimpik sporların yanı sıra Los Angeles'ta bir süredir görülmeyen disiplinler yeniden canlandırılacak ve bazı yeni spor dalları eklenecek.

Sörf, kaykay ve spor tırmanışı gibi nispeten yeni olan diğer bazı Olimpik sporlar da devam edecek.

Ancak Paris Oyunları'nda ilk kez sahneye çıkan break dans, spor disiplinlerinden biri olarak seçilmedi.

Los Angeles'ta izlenecek sporcular kimler olacak?

Paris 2024'ün en büyük isimlerinden bazılarını Los Angeles'ta da görmeyi bekleyebiliriz.

İngiliz atletKeely Hodgkinson Fransa'da kadınlar 800 metrede altın madalyaya ulaştı. Bir sonraki Olimpiyatlarda 26 yaşında olacak, yani hala atletizmdeki en iyi döneminde.

Bu yılki oyunların öne çıkan yıldızlarından biri de, kafası suyun üzerine her çıktığında Parisli kalabalıklar tarafından "allez!" çığlıklarıyla alkışlanan ve dört altın madalya kazanan yüzücü Leon Marchand oldu.

Marchand da 2028'de 26 yaşında olacak ve yüzmede elde ettiği Olimpiyat tacına meydan okuyanları savuşturmak için Los Angeles'ta olması bekleniyor.

Ancak bazı diğer yıldızların katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Paris'in tartışmasız en çok tanınan ismi olan cimnastikçi Simone Biles, 2028'de 31 yaşında olacak. Çok az cimnastikçi 30'lu yaşlarında yarışmaya devam ediyor. Ama Biles kendi ülkesinde düzenlenen oyunlarda kalabalığın önünde 11 madalyasına bir yenisini eklemek isteyebilir.

Yeni 100 metre erkekler şampiyonu Noah Lyles da LA 2028'de 31 yaşında olacak.

1984 ve 1932 Olimpiyatları'nda ne oldu?

Los Angeles en son 1984 yılında Olimpiyatlara ev sahipliği yaptığında, Prince ABD Billboard single listesinde zirveye yerleşmişti.

Olimpiyatlar aynı zamanda Sovyetler Birliği tarafından ticarileştirme ve güvenlik sorunları nedeniyle boykot edilmişti.

1984'ün yıldızı şüphesiz erkekler 100m, 200m, uzun atlama ve 4x100m bayrak yarışlarında altın madalya kazanan ev sahibi Carl Lewis'ti.

ABD, madalya tablosunu domine etmişti ve bugünün aksine Çin en büyük rakibi değildi.

1984 Oyunları aynı zamanda ilk kadın Olimpiyat maratonuna sahne olmuştu.

O yılki Paralimpik Olimpiyatları Stoke Mandeville, İngiltere ve New York'ta ortaklaşa düzenlenmişti.

1932 yılında Los Angeles'ta düzenlenen Olimpiyatlar Büyük Buhran döneminde, çok farklı bir California'da gerçekleşmişti.

Günümüzdeki Paralimpik Olimpiyatlarına eşdeğer bir etkinlik yoktu.

Oyunlar öncekilerden çok daha kısaydı ve daha az yarışmacı katılmıştı.

Ancak açılış töreninde yaklaşık 100 bin kişi vardı.

Madalya podyumu da ilk kez 1932 Olimpiyatları'nda Los Angeles'ta sergilenmişti.

Bu habere Yazmina Garcia da katkı sağladı.