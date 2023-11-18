Hollandalı Genç Kız Müslüman Oldu

- Hollandalı Neeltie Weststiate Isparta'da Müslüman oldu

Arkadaşlarından etkilendi, Müslüman oldu

Sevda ismini alan Neeltie Weststiate:

" Filistin'de çocuklar öldürülüyor, Gördükçe içim gidiyor"

ISPARTA - Hollandalı 25 yaşındaki Neeltie Weststiate, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sevda ismini alan genç kız konuşmasında, " Filistin'de çocuklar öldürülüyor, o insanlara üzülüyorum. Gördükçe içim gidiyor" dedi.

Isparta'ya akrabalarını ziyaret için gelen Hollandalı Neeltie Weststiate Müslüman olmak için İl müftülüğüne başvuruda bulundu. "Sevda" ismini alan Weststiate Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İl Müftüsü Bayram Şahin Neeltie Weststiate'te İslam dini hakkında açıklamalar yaptıktan sonra ihtida merasimine geçildi. Müftülükte düzenlenen törende iki senedir Müslümanlığı araştırmaya başladığını söyleyen Weststiate Türk kız arkadaşlarının ona İslam'ı anlattığını ve arkadaşlarından etkilendiğini belirterek ", "Türkiye'ye dedemin yanına geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İçimden geldi o yüzden Müslüman olmak istedim." dedi. konuşmalarında İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını vurgulayan Weststiate, "Filistin'de çocuklar öldürülüyor, o insanlara üzülüyorum. Gördükçe içim gidiyor. Savaş olmasını istemiyorum. İslamiyet'e geçtiğim için kendimi iyi hissediyorum. Allah'a güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Müftülük hayatımda en etkilendiğim hadiselerden birisi oldu"

İl Müftüsü Bayram Şahin ise 25 yaşındaki genç bir kızın Hollanda'dan Isparta'ya gelerek Müslüman olmasından etkilendiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek "Hollanda'da doğan ve büyüyen bir kızımız müftülüğümüze başvurarak Müslüman olmayı kabul ettiğini ve Müslümanlığı kabul ettiğine dair ki ihtida merasimini bizlerden talep etti. Kızımız Hollanda'da doğup büyüdü Türkiye gelince burada arkadaşlarıyla olan sohbetleri ve Müslümanlardan gördüğü tutumu ve gidişatıyla ben Müslüman olmaya karar veriyorum dedi. Hakikaten bugüne kadar ki müftülük görevimde etkilendiğim en önemli hadislerden birini bugün yaşamış olduk bu yönüyle kızımıza bundan sonraki hayatında İslam ile yeni başladığı hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Daha nice böyle arkadaşlarıyla birlikte güzel arkadaşlık kurup Müslüman olan insanların çokluğunu mevladan niyaz ediyorum" dedi.

Neeltie Weststiate'ye İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i anlatan çeşitli kitaplar hediye edildi.