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Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar

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Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde İsrailli taraftarlar, bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirdi. Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce tartakladı, sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında Filistin gerginliği yaşandı.

İSRAİLLİLERİ NEHRE ATTILAR

Hollanda'daki olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti. Maccabi Tel Aviv taraftarlarının o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Anca Avrupa’da yaşayan Araplar sesini çıkartabiliyor Orta Doğu’daki hiçbir Arap ülkesi Filistin’in yanında değil, çoğu da göstermelik. Çok seviyor seviyorsanız gidin Filistin’e savaşın madem???

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