Hindistan ve Pakistan'da Muson Yağmurları Felakete Yol Açıyor

Hindistan ve Pakistan'ı etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, evlerin yıkılmasına, altyapının zarar görmesine, tarım ürünlerinin sürüklenmesine ve can kayıplarına neden oluyor.

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde yağmur altında su basmış bir sokakta güçlükle yürüyen insanlar, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

YENİ DELHİ/İSLAMABAD, 23 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan ve Pakistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, insanların günlük yaşamında büyük sıkıntılara neden oluyor.

Güney Asya'nın iki ülkesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle evler yıkıldı, altyapı zarar gördü, ekinler selle sürüklendi ve insanlar hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde su basmış bir sokakta ilerleyen bir kişi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde yağmur altında at arabasını süren bir kişi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde su basmış bir sokakta ilerleyen bir kişi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurunun ardından sular altında kalan bir yolda eşek arabasını iten insanlar, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurunun ardından sular altında kalan bir yolda motosikletle ilerlemeye çalışan insanlar, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurunun ardından sular altında kalan yolda mahsur kalan bir kamyon, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde muson yağmurlarının ardından sular altında kalan bir yolda motosikletlerini iten iki kişi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)