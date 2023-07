Hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için tören düzenlendi

ANKARA Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yaparken, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirmişti. Denizden baygın vaziyette çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Merhum Büyükelçi Karagöz için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Törende konuşan merhum Büyükelçi'nin oğlu Batuhan Karagöz, babasının mesleği sebebiyle ondan uzak kaldığını ve 'baba' ile 'efsane' kimlikleri olmak üzere 2 tane Murat Karagöz tanıdığını belirterek, "Sizlerden 3 tane ricam olacak, birincisi; babam her zaman beni ne kadar çok sevdiğini, benimle ne kadar gurur duyduğunu her fırsatta söyledi ama benim ömrüm boyunca yanımda taşıyacağım pişmanlığım; babamın benim ona ne kadar saygı duyduğuma, ne kadar sevdiğime emin olamadan yanımızdan ayrılmış olmasaydı. Sizlerden ilk ricam sevdiklerinize sevdiğinizi belli edin. Benim gibi 'acaba babam biliyor muydu' gibi hislere kapılmayın. Özellikle babası yanında olanlar; benim artık yapamayacağım, babanıza sarılın. İkincisi babamın efsanesini hiçbir zaman unutmamak için lütfen çaba gösterin onun çalışkan, sosyal, karizmatik ve savaşçı ruhunu örnek olarak görün. Son olarak da benim için eğer aranızda babam hakkında anlatacak hikayeleri ve anıları olan varsa bunları her zaman dinlemeye hazır olduğumu bilmenizi isterim" diye konuştu.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, "Bugün Türk hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı" açıklamasında bulundu.

Karagöz'ün başarısının yalnızca yurtdışı ile sınırlı olmadığını belirten Fidan, "Merkez görevlerinde milli diplomasimizin geleneksel kabiliyetlerini, zamanın ruhuyla birleştiren adımlara öncülük etti" ifadelerini kullandı.