Güney Kore Parlamentosu, köpek eti üretim ve tüketimini yasaklayan yasayı onayladı

Güney Kore Parlamentosu, köpek eti ticaretini yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. Ülkede yüzyıllardır devam eden köpek eti yeme geleneği son yıllarca iyice popüler olmaktan çıktı.

Söz konusu yasa, sektörü aşamalı olarak kaldırmak üzere üç yıllık bir geçiş süresinden sonra yürürlüğe girecek ve ticareti 2027 yılına kadar sona erdirecek.

Tek meclisli parlamentoda, tasarı, Pazartesi günü onaylanan çok partili tarım komitesinin ardından ezici 208 oyla kabul edildi. Hayvan hakları gruplarının eleştirileri ve genç nesiller arasındaki et tüketimindeki düşüş nedeniyle, köpek eti tüketimi yıllar içinde Doğu Asya ülkesinde azaldı.

Ancak, bu uygulama hala yaşlı nesiller için kültürel bir öneme sahiptir ve bazı restoranlarda hizmet verilmektedir. Güney Kore hükümeti, geçen yıl Kasım ayında bir yasa tasarısı sunduğunda köpek çiftçilerinin protestoları ile karşılaştı.

Yeni yasa, tüketiciler yerine üreticilere odaklanarak, köpek eti üretimini, kesimini, ticaretini veya satışını yasaklamaktadır. Suçlar, üç yıla kadar hapis veya 30 milyon won (17.890 sterlin) para cezası ile cezalandırılabilir. Köpek eti yemek için belirlenmiş para cezaları veya hapis cezaları bulunmamaktadır. Yasa, "Bu yasa, hayvan hakları değerlerini gerçekleştirmeyi amaçlayan, yaşamın saygısı ve insanlar ile hayvanlar arasında uyumlu bir birliktelik peşinde koşan" bir yasa olarak tanımlanmaktadır.