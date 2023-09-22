Gelinin iki kız kardeşi damadın sadakatini test etmek için damadı yere yatırıp üzerinde kalça sandı yaptı

Sosyal medyada dolaşmaya başlayan bu vahşi 'sadakat testi' videosunda, bir adam yerde yatarken bir kadının onun üzerine çömelip cinsel organı üzerinde kalça dansı yaparken, başka bir kadının da ayakta durup sürekli eteğini kaldırarak damada bacak arasını gösteriyor.

Kamerun'da yapılan bir düğün esnasında gelini iki kız kardeşi damadın sadakatini ölçmek için damadı yere yatırıp üzerinde kalça dansı yaptı.

Sosyal medyada dolaşmaya başlayan bu vahşi 'sadakat testi' videosunda, bir adam yerde yatarken bir kadının onun üzerine çömelip cinsel organı üzerinde kalça dansı yaparken, başka bir kadının da ayakta durup sürekli eteğini kaldırarak damada bacak arasını gösteriyor.

Geleneklere göre, düğünlerde gelinin iki kız kardeşi damat üzerinde kalça dansı yapar. Damadın ereksiyon olması, gelecekte geline sadık kalmayacağı ve aldatacağı anlamına geldiği için düğün iptal edilir.

Bu gelenek özellikle Afrika ülkesi Namibya'da çok yaygındır.

Videoyu paylaşanDom Lucre isimli kullanıcı, görüntü ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Bu, Namibya'da bir uygulanan yaygın bir gelenektir. Burada damatgelininin kız kardeşleri tarafından baştan çıkarılır. Eğer ereksiyon olursa, evlilikte karısını aldatacağıinancından dolayı düğün edilir.'Ancak daha önceki benzer gönderiler, ritüelin Kamerun'da uygulandığını iddia ediyor. YouTuber Edgar Obare, bu geleneğin Kamerun'a ait olduğu, komşu ülkelerin ise bu geleneği kendi toplumlarında uyguladıklarını söyledi.